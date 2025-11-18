Gerry Scotti torna in prime time con ‘Chi vuol essere milionario?’: ecco quando

13 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
(Adnkronos) – Dopo il grande successo con ‘La Ruota della Fortuna’, Gerry Scotti approda anche in prime time su Canale 5, prima con uno spin off del game show con cui sta macinando record da quest’estate e poi con una nuova edizione di ‘Chi vuol essere milionario?’. Giovedì 20, infatti, il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui propone un appuntamento speciale in prime time, intitolato ‘La Ruota dei Campioni’, in cui si sfideranno i concorrenti più bravi che hanno partecipato alle puntate di access.  

Poi entro la prima metà di dicembre, Gerry tornerà al timone di un altro titolo storico di Mediaset, ‘Chi vuole essere milionario?’, che esordì 25 anni fa su Canale 5 proprio con Gerry. Allora, per motivi di valuta, si intitolava ‘Chi vuol essere miliardario?’, poi dal 2002, con l’euro, il ‘miliardario’ divenne ‘milionario’. Dal 2000, anno della prima edizione, Scotti ne ha condotte 15 edizioni: l’ultima nell’autunno 2020, cinque anni fa.  

