Ghali, la dedica per la mamma Amel per il compleanno: “Sta guarendo”

(Adnkronos) –

Un giorno speciale per Ghali. Ieri, lunedì 28 luglio, il rapper ha celebrato sui social il compleanno della mamma Amel e non solo… con un post condiviso sui social Ghali ha colto l’occasione per annunciare pubblicamente che la mamma sta guarendo dal cancro, diagnosticato lo scorso anno. “Mamma sta guarendo mi sento più carico, buon compleanno vita mia”, ha scritto il rapper italiano, di origine tunisine, a corredo di uno scatto in cui la madre è stata immortalata seduta su un letto e il figlio sdraiato sulle sue gambe. Lo scorso ottobre Ghali aveva raccontato sui social che alla madre era stato diagnosticato il cancro per la terza volta. E per fortuna, aveva raccontato il cantante, per la terza volta ha avuto la forza di combatterlo. Non è stato affatto facile stare accanto alla mamma in ospedale e non poter far nulla per combattere questo mostro che la stava divorando. Ha potuto solo stringerle forte la mano prima dell’operazione. E pregare per lei. Niente aveva più senso, nemmeno fare musica: “Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Quei giorni mi sentivo solo”, aveva scritto il cantante sul suo profilo Instagram. “In quei giorni ho avuto tanta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene”. Da queste sensazioni è nato il brano, ‘Niente panico’, ed è come se quelle note avessero acceso una speranza in lui. “Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso”, scriveva il 31enne. “Quel giorno ho capito di aver scritto una cura, e per questo è la canzone più importante della mia vita. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perchè qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura”, spiegava Ghali. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)