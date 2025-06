Ghezzi (InfoCamere): “Si conferma trend inverno imprenditoriale per nostri giovani”

(Adnkronos) – “Si conferma il trend di un inverno imprenditoriale per i nostri giovani: negli ultimi dieci anni le imprese giovanili, cioè controllate da un under 35, sono in calo del 26%, passando da 580mila a circa 420mila”. A dirlo Paolo Ghezzi, direttore generale InfoCamere, intervenendo l’evento ‘Demografia, un patto fra generazioni’, per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, in corso al Palazzo dell’Informazione. “Questo calo – fa notare – non è uniforme: ci sono settori come il commercio e l’edilizia dove il calo è stato anche del 40-45%, mentre ci sono segnali di resistenza, addirittura di crescita, come nei servizi alle imprese. Il dato che preoccupa molto è che nei ruoli di impresa stanno diminuendo i soggetti giovani, mentre stanno crescendo molto gli over 70”. “Senza imprese giovanili – continua – perdiamo capacità di innovazione, posti di lavoro qualificati e la spinta verso il futuro. Si rischia di chiudere, inoltre, perché non c’è il ricambio generazionale. Oggi per un giovane è difficile intraprendere un’attività imprenditoriale, ad esempio, per la difficoltà all’acceso al credito. C’è inoltre, la necessità di nuove imprese nel settore della digitalizzazione e dell’innovazione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)