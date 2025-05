Ghiacciaio crolla sulle Alpi svizzere, sepolto il villaggio di Blatten: un disperso – Video

(Adnkronos) – Catastrofe geologica nelle Alpi svizzere. Un consistente blocco del ghiacciaio Birch si è staccato, innescando una colata di ghiaccio, fango e detriti che ha sepolto la maggior parte del villaggio di Blatten, nella valle di Loetschental. Anche il corso del torrente Lonza è stato ostruito dalla massa alta diversi metri. Il villaggio, con una popolazione di 300 abitanti, era stato evacuato preventivamente la settimana precedente a causa di un elevato rischio di crollo. Le autorità confermano che una persona, un uomo di 64 anni non residente nel villaggio, risulta dispersa. Non si registrano altri feriti tra gli abitanti, ma l’entità dei danni è considerevole: la vegetazione è stata completamente distrutta, il fiume Lonza ostruito e diversi edifici di Blatten sono completamente sepolti. Già dal 19 maggio, i geologi avevano segnalato un imminente crollo, avendo riscontrato un’instabilità strutturale nella montagna sovrastante il ghiacciaio. Nelle settimane precedenti al disastro, milioni di metri cubi di roccia e terreno si sono disgregati, trascinando con sé una consistente porzione della massa glaciale. Dei video diffusi sui social media mostrano il momento del crollo parziale del ghiacciaio, con una densa nube di detriti che si è riversata dalla montagna verso la valle. Tra i detriti, sono visibili resti di edifici in legno, dispersi sul vasto campo di detriti. Le immagini aeree effettuate dopo il crollo mostrano un panorama desolato. “Abbiamo perso il nostro villaggio”, ha dichiarato il sindaco di Blatten, Matthias Bellwald. “Il villaggio è sotto le macerie. Ricostruiremo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)