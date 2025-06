Ghribi: “Siamo sempre gli stessi, ma cambiano fatturato ed Ebitda”

(Adnkronos) – “La Siria è stata un’intuizione molto mirata perché hanno bisogno di tutto. Oggi ci troviamo come Gsd e come Italia siamo i primi che sono andati. Ci abbiamo creduto”. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, intervenendo alla conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, “Le relazioni – ha poi aggiunto – sono importanti. Serve essere umili ed essere se stessi, il denaro non basta da solo. Noi siamo sempre gli stessi, ma quello che cambia è il fatturato e l’Ebitda”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)