venerdì 9 Gennaio 2026
Giacca beige e chioma ‘beachwaves’, il look di Meloni in conferenza stampa

(Adnkronos) – Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo e il beige, colore ormai feticcio, protagonista assoluto. Alla conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla anche attraverso il look. I capelli, sciolti in morbide onde, stile ‘beachwaves’, con un’inedita frangia a tendina, sono portati con naturalezza e danno un’immagine diretta senza per questo risultare informale. I gioielli sono minimali e scelti con cura, come gli orecchini dorati e l’anello sottile a spirale che mette in risalto lo smalto rosso sulle unghie.  

Protagonista dell’outfit è la giacca beige a costine, tonalità che Meloni ama particolarmente e che nel tempo è diventata una sorta di cifra stilistica. Un colore caldo e rassicurante, lontano dai toni scuri del power dressing. La premier ha inoltre abbinato la giacca a un pantalone coordinato, creando un completo armonico. Sotto, una t-shirt bianca semplice, pulita ed elegante. Il risultato è un look equilibrato, sobrio ma tutt’altro che casuale. 

