Giacomo Giorgio chi è: l’attore di Mare Fuori ospite a Verissimo

Giacomo Giorgio sarà oggi, sabato 25 gennaio, ospite nello studio di Verissimo. L’attore, che interpreta Ciro nella serie televisiva di successo ‘Mare Fuori’, si racconterà per la prima volta a Silvia Toffanin. Classe 1998, Giacomo Giorgio coltiva la passione per la recitazione fin da bambino. A 9 anni lascia la sua Napoli e si trasferisce a Milano dove si avvicina al metodo ‘Stanislavskij’ e comincia a ottenere dei ruoli in alcune compagnie teatrali. A 17 anni lascia il capoluogo lombardo per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno di diventare un attore. Tra i primi lavori nel grande schermo, ci sono i film ‘Non c’è campo’ di Federico Moccia, uscito nel 2017, e ‘The happy Prince’ di Rupert Everett con Colin Firth ed Emily Watson. La svolta nella sua carriera nel mondo del cinema arriva nel 2020 quando entra nel cast della serie ‘Mare fuori’ e interpreta Ciro Ricci, uno dei personaggi più amati della serie targata Rai. Torna sul grande schermo nel ruolo del poliziotto Zeman nei film ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’ e ‘Diabolik – Chi sei?’ diretti entrambi dai Manetti Bros. Tra altre serie di successo, Giorgio ha preso parte a ‘Sopravvissuti’, lavorando accanto a Lino Guaciale. E anche nella miniserie ‘Per Elisa – Il caso Claps’, disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix. “Mi auguro di fare tanti film che piacciano alle persone. Magari anche con qualche statuetta importante. L’Oscar è l’aspirazione più grande per gli attori, ma penso anche ai David di Donatello”, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre alla recitazione Giacomo Giorgio ha dichiarato di essere un grande appassionato di musica, sa suonare la chitarra e il pianoforte. Giacomo Giorgio è molto riservato sulla sua vita privata. In passato l’attore avrebbe avuto una relazione con l’attrice Beatrice Vendramin. I due sono stati paparazzati insieme, ma il flirt non è mai stato confermata dalle due parti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)