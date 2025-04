GialappaShow, Francesca Fialdini al fianco di Mago Forest nella puntata di oggi

(Adnkronos) – Si rinnova oggi, lunedì 14 aprile, l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. In questa terza puntata la co-conduzione, al fianco di Mago Forest, è affidata a Francesca Fialdini a partire dalle 21.30 in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Partenza lanciata con Miriam, alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono in compagnia di Giorgio Panariello. I due cedono poi il passo alla sigla ispirata alla serie ‘Stranger Things’ cui partecipa tutto il cast. I Neri per Caso si esibiscono prima sulle note di ‘Cuoricini’, il successo sanremese dei Coma_Cose, poi, in un crescendo di emozioni, con Shablo, Joshua e Tormento, la Gibier Fest Band e Alphorn (Fiati) interpretano ‘Ain’t No Sunshine’, evergreen di Bill Withers. Particolarmente attesa è la puntata di ‘I Bellissimi di TV8’ con Marcello Cesena e due ospiti d’eccezione: Carla Signoris ed Emanuela Folliero. A impreziosire una puntata ad alto tasso di comicità anche la presenza di Raul Cremona. Edoardo Ferrario veste i panni di Maicol Pirozzi, mentre Ubaldo Pantani è alle prese con la parodia di Bruno Vespa. Max Giusti, sotto le mentite spoglie di Antonino Cannavacciuolo, è protagonista della nuova puntata di Masterchef e interpreta successivamente Aurelio De Laurentiis. Giulia Vecchio, invece, fa il pieno di risate con ‘Robba de donne’, in cui ha il volto di Monica Setta. Non mancano anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa’s Night, che torna mercoledì prossimo, 16 aprile, sempre su TV8, al termine della super sfida tra Real Madrid e Arsenal. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)