Giallini operato, intervento riuscito. Il dottore: “L’ho già messo in piedi”

(Adnkronos) – “Ho operato il signor Marco Giallini: ha riportato una frattura scomposta del collo del femore. L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca. L’ho già messo in piedi e potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia”. Così il dottor Mancini dell’ospedale ‘Parini’ di Aosta, che ha eseguito l’operazione sull’attore romano, caduto due giorni fa all’uscita dell’hotel in cui soggiorna per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’, dopo che un cane gli è saltato addosso.

A condividere le parole del medico, attraverso un video postato sui social, sono stati i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino. “Il dottor Mancini ha operato anche il polso di Papa Ratzinger nel 2009”, ricordano i due attori.

Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere.

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