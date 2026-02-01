4.9 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all’agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.  

“Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue”, ha detto Borghezio, che si è definito “vannacciano convinto”, parlando con i giornalisti all’ingresso dell’ospedale.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
4.9 ° C
6 °
3.8 °
67 %
2.1kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1461)ultimora (1299)sport (66)Eurofocus (57)demografica (39)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati