Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto genitori: “Un’emozione indescrivibile”

(Adnkronos) –

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi diventeranno presto genitori. L’ex campione olimpico di salto in alto – reduce dall’ospitata al Festival di Sanremo 2025 – e la compagna hanno comunicato la bella novella con un post pubblicato sui social in cui mostrano le immagini dell’ecografia del nascituro. “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, con queste parole Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi hanno annunciato la gravidanza sui profili social, postando un video in bianco e nero in cui i due appaiono sorridenti e innamorati. Gianmarco e Chiara si sono sposati nell’ottobre del 2022, e ospiti a Verissimo avevano espresso il loro desidero di diventare genitori: “Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l’ora di diventare papà”, aveva detto il campione olimpico di Tokyo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)