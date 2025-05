Gianna Nannini live a Roma: “De Gregori con me sul palco del Circo Massimo”

(Adnkronos) –

Gianna Nannini si prepara a un’estate ricca di musica, a partire dal rock show al Circo Massimo di Roma il prossimo 26 giugno, che inaugurerà il suo ritorno ai live. “Non vedo l’ora”, dice la Nannini in un incontro con la stampa e annuncia una sorpresa per il pubblico romano: “Per l’occasione, oltre al mio repertorio e a una band eccezionale, con un chitarrista specialista del blues, dedicheremo una sezione del concerto al ‘Triangolo del Blues’ con alcuni miei brani precedenti e un nuovo pezzo. Sarà un spazio intimo con un unico ospite: il mio amico Francesco De Gregori”. Insieme, annuncia, “canteremo in italiano un brano di Bob Dylan, ‘Baby Blue’. Le nostre voci insieme spaccano e la sua voce si presta al blues e al rock. È un piacere cantare con lui, mi piace proprio la sua voce”. E sulla scaletta dice: “Seguo sempre un percorso storico o emotivo. In questo caso sarà un viaggio dall’80 fino ad oggi”. L’artista parla anche della sua anima rock che non l’ha mai abbandonata: “Credo che il rock sia un’esigenza fisica di comunicare con il pubblico ma il messaggio oggi è un po’ sminuito”. Lei però nella vita ha scelto sempre di non omologarsi: “Sono stata ribelle quando ho scelto di andare via di casa e quando nella musica ho scelto di fare sempre quello che volevo, rimanendo indipendente”. E sulla musica di oggi dice: “Si fanno troppi prodotti che durano poco. Non si può fare il fast food” e infatti qualcosa inizia a cambiare. “C’è un nuovo cantautorato che non vedo come un ritorno ma un’evoluzione rispetto al passato”. Quanto ai colleghi Gianna Nannini ammette: “Mi piace molto Brunori Sas e anche Anna che rappresenta la rivoluzione femminile”. In attesa dei live, la rocker senese scalda i motori con il nuovo singolo ‘Panorama’, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 9 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Nato dalla collaborazione tra Gianna Nannini, Raige, Pacifico e Francesco ‘Katoo’ Catitti, con la produzione di Canova, ‘Panorama’ è un brano energico e grintoso, un inno all’amore libero e viscerale, immediato come la brezza estiva sulla pelle. Il singolo anticipa il ‘Sei nell’Anima- Festival European Leg’, la tournée estiva che vedrà Gianna Nannini protagonista sui palchi dei principali festival europei. Oltre alla data romana, sono previsti due speciali rock show: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona (già sold out). Questi concerti si inseriscono nel più ampio progetto ‘Sei nell’anima’, che comprende anche l’album omonimo, uscito a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy, e il film ‘Sei nell’anima’, disponibile su Netflix e liberamente ispirato all’autobiografia ‘Cazzi miei’ (2016), ripubblicata per l’occasione con il titolo ‘Sei nell’anima (Cazzi miei)’. “Il mio ultimo tour? Bisogna sentirlo. Forse a 90-95 anni”, scherza. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)