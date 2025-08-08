Gianni Morandi non si ferma…l’allenamento intensivo in palestra: “Che tortura”

35.3 C
venerdì 8 Agosto 2025
(Adnkronos) –
Gianni Morandi a 80 anni dimostra, ancora una volta, che l’età è solo un numero. Il cantante bolognese si è mostrato sui social mentre si allena al fianco del suo personal trainer Andrea, documentando con ironia un esercizio eseguito con una palla rosa.  “Pensavo fosse una palla, invece era una tortura…”, scrive Gianni Morandi nella didascalia che accompagna la foto, in cui si sta allenando in posizione di squat. Appare affaticato, ma determinato.  Al suo fianco, Andrea sorride divertito. “Ma Andrea dice che fa bene. Vedremo domani se riesco ad alzarmi!”, ha concluso il cantautore. Stanco si, ma Gianni non sembra voglia mollare. Del resto, “uno su mille ce la fa”, e lui continua a dimostrarlo.   
Tra i commenti, non sfugge quello di Stefano Accorsi: “Dai Gianni dai”, ha scritto a sostegno dell’amico. Lo stesso attore che proprio ultimamente ha condiviso sui social la sua personale trasformazione fisica: muscoli scolpiti e un fisico da vero supereroe, in perfetto stile Iron Man. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

