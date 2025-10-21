14.9 C
Giappone, Sanae Takaichi ‘conquista’ la Camera bassa: sarà prima premier donna

(Adnkronos) – La Camera bassa del Giappone consegna a Sanae Takaichi la nomina a prima donna premier del Giappone. Secondo i media locali, Takaichi ha conquistato 237 voti tra i 465 deputati della Camera bassa al primo turno di votazioni.  

Takaichi, 64 anni, conservatrice convinta, ha trionfato a inizio mese alle primarie del Partito liberaldemocratico, diventando la prima donna ai vertici della forza politica al potere quasi ininterrottamente da decenni. Si avvia a diventare la prima premier all’indomani dell’accordo di coalizione siglato con il partito Ishin.  

L’attenzione si concentra ora sulle sue proposte di tagli alla spesa pubblica, potenzialmente destabilizzanti per la fiducia degli investitori in una delle economie più indebitate a livello globale, e sulle sue posizioni nazionaliste, che potrebbero esacerbare le tensioni con la potente Cina, secondo l’analisi di esperti politici.  

Takaichi, che l’anno scorso ha sfiorato la vittoria nella competizione per la guida dell’LDP, deve inoltre prepararsi ad accogliere il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la cui visita in Giappone è prevista per la settimana prossima. Precedentemente Ministro della Sicurezza Economica e degli Interni, Takaichi ha costantemente indicato la defunta leader britannica Margaret Thatcher come fonte di ispirazione, lodandone il carattere fermo, le convinzioni incrollabili e il “calore femminile”. 

 

internazionale/esteri

