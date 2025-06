Gigi Campanile ricoverato in ospedale, Dolcenera: “Supererai anche questo”

(Adnkronos) –

Gigi Campanile è stato ricoverato in ospedale. A renderlo noto la cantante e compagna Dolcenera che sui social ha condiviso uno scatto che lo ritrae steso sul letto di ospedale, a corredo di un dolce messaggio in cui però la cantante non ha spiegato il motivo del ricovero. "Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… Il mio faccendiere ops cavaliere medievale", scrive Dolcenera a corredo di alcuni scatti che ritraggono la coppia all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze. "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio", ha aggiunto la cantante che non ha specificato il motivo del ricovero, ma dalle foto pubblicate su Instagram, Campanile si trova attualmente nel reparto di chirurgia d'urgenza. "Sei persino arrivato al traguardo finale di PechinoExpress. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!", ha concluso Dolcenera ricordando la loro recente esperienza a Pechino Express 2025, dove sotto il nome de 'I Complici' si sono classificati al secondo posto.