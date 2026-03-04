Gigi D’Alessio con il boss Giuliano, le foto esclusive nell’inchiesta di Fanpage

14.9 C
(Adnkronos) – Un’inchiesta del programma “Confidential” di Fanpage.it rivela presunti legami tra il cantante Gigi D’Alessio e l’ex boss della camorra Luigi “Lovigino” Giuliano. Il format di approfondimento ha mostrato due fotografie esclusive che ritraggono l’artista nell’abitazione del boss a Forcella, suggerendo un rapporto più profondo di quanto finora ammesso dal cantautore. 

Secondo quanto riportato, la frequentazione risalirebbe agli anni in cui il clan Giuliano controllava Napoli con estorsioni e omicidi. Sebbene D’Alessio abbia sempre ricondotto il rapporto alla sola scrittura della hit “Cient’anne”, l’inchiesta parla di una collaborazione artistica più ampia, estesa alla stesura di 16 brani, di cui 12 sarebbero stati pubblicati. 

L’inchiesta va oltre, citando testimonianze di fonti definite “vicine al cantante” che ricostruiscono un presunto esordio di carriera segnato da difficoltà economiche e debiti con la stessa camorra. Nel servizio si fa riferimento anche a presunti rapporti con un altro boss, Peppe Misso, risalenti ai primi anni 2000. 

 

© Riproduzione riservata

