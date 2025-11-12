11.6 C
mercoledì 12 Novembre 2025
‘Gigi e Vanessa – Insieme’, stasera 12 novembre la prima puntata: gli ospiti

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 12 novembre, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano ‘Insieme’, per la prima volta in prime-time su Canale 5, per un grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. 

‘Gigi e Vanessa – Insieme’ è un varietà in tre puntate che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo. 

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, pronti a coinvolgere il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese. 

Ospiti della prima serata: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti. 

