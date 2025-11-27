Gilles Simon esalta Sinner e l’Italia: “Sanno coltivare un talento come Jannik”

(Adnkronos) –

Gilles Simon esalta Jannik Sinner e tutto il tennis italiano, a pochi giorni dalla conquista della terza Coppa Davis consecutiva. L’ex tennista ha infatti parlato della scuola italiana come un esempio da seguire: “Loro hanno un’onda lunga enorme, questo è certo. La Federazione italiana ha aumentato il lavoro con le varie accademie, cosa che prima accadeva meno e hanno fatto diversi cambiamenti nelle strutture”, ha detto in un’intervista a Eurosport.

“Hanno moltiplicato i tornei in casa, a tutti i livelli. E questo crea un effetto domino. Quando vai nei Challenger da loro, metà dei giocatori sono italiani, quindi ogni volta ce n’è uno in semifinale, in finale o che vince, e così si avanza. Tutto questo spiega il grande serbatoio che hanno”, ha detto l’ex numero sei del mondo.

Simon ha poi riconosciuto il ruolo di Jannik Sinner: “In ogni generazione ci sono pochi potenziali come Jannik e possono nascere ovunque al mondo. Ma la domanda è: quando ne abbiamo uno, riusciamo a farlo diventare davvero un Sinner, cioè a portarlo davvero al vertice?”, ha continuato, “è ciò che gli italiani sono riusciti a fare meglio degli altri e ciò che, secondo me, noi facciamo un po’ meno bene”, parlando del movimento francese.

