Gioca con lo smartwatch, bimbo di 4 anni fa 70 telefonate a 118 e 112

(Adnkronos) – Bimbo di 4 anni gioca con lo smartwatch mentre è all’asilo e manda in tilt le centrali operative del Suem e dei carabinieri di Treviso, facendo 70 chiamate mute a 112 e 118 in meno di un’ora. E’ accaduto venerdì scorso come riporta la Tribuna di Treviso. Solo con grande pazienza, all’ennesima chiamata, alcuni operatori sono riusciti a capire di essere in contatto con un bambino di quattro anni che in quel momento stava in un asilo di Oderzo, dov’è stata inviata una pattuglia dell’Arma che ha scoperto che il bambino non aveva con sé un telefono come sospettato in prima battuta, ma uno smartwatch che però permette di chiamare i soli numeri di emergenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)