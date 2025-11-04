20.2 C
Giochi, Zega (Codere Italia): “Nostro obiettivo è abbracciare l’omnicanalità”

(Adnkronos) – “La decisione di partecipare alla gara per l’online tira dietro anche la partecipazione a questa importante fiera per il comparto online che parte oggi”. Lo ha sottolineato il direttore affari istituzionali e sviluppo business di Codere Italia, Marco Zega, al SiGma Europe 2025 in corso presso la Fiera di Roma.  

“Siamo qui al SiGma Europe 2025 per far conoscere la nostra offerta ai clienti. Sicuramente all’interno del mercato italiano siamo molto conosciuti per la nostra presenza nel comparto retail e per la qualità dei nostri servizi. Cercheremo di farci notare anche per quello che siamo in grado di offrire nel segmento online – ha continuato Zega illustrando cosa ha spinto Codere a partecipare alla fiera -. Abbiamo deciso di partecipare per stare al passo con i tempi. Oramai, con le concessioni che vanno oltre l’anno 2030, poter pensare di poter vendere qualcosa soltanto sul canale retail non è più possibile. Quindi, c’è l’esigenza di mettere in piedi anche l’online e di offrire un approccio omnicanale ai nostri clienti che sia in grado di offrire qualcosa sempre più vicino a quello che sono le loro esigenze”. 

“ll nostro obiettivo è quello di abbracciare l’omnicanalità, di stare al passo con i tempi e di assecondare le esigenze dei nostri clienti. In questo modo loro possono trovare la stessa esperienza visitando le nostre gaming hall che abbiamo in Italia e giocando nel nostro sito Codere.it. All’interno del portale si possono trovare molti dei contenuti o servizi che si trovano anche nell’ambiente retail”, ha concluso il direttore affari istituzionali e sviluppo business di Codere Italia rimarcando l’obiettivo che l’azienda si è prefissata con il sito Codere.it.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

