14.6 C
Firenze
sabato 14 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

GionnyScandal, il passato difficile: “Quando è morta nonna ho tentato il suicidio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è stato ospite oggi a Verissimo in vista del suo ingresso come concorrente al Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo su Canale 5.  

Il cantante a Silvia Toffanin ha confidato alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dall’infanzia trascorsa in orfanotrofio prima di essere adottato da una famiglia che lo ha portato a vivere in Lombardia. A soli cinque anni, perde il papà adottivo e cinque anni dopo anche la madre, malata da tempo e colpita da un infarto: “Solo nel corso dell’adolescenza, a 13 anni, ho scoperto che loro erano i miei genitori adottivi”, ha raccontato. 

Rimasto orfano, Ruggieri cresce con la nonna materna Adriana, suo punto di riferimento: “Mi ha fatto da mamma, amica e sorella. La persona più importante della mia vita”.  

La nonna è scomparsa nel 2012, in un momento importante per l’artista: mezz’ora dopo la pubblicazione di una sua canzone. “Sembrava molto la trama di un film. È come se prima prima di andare via avesse voluto sentirla”, ha ricordato. Il cantante ha scelto di non partecipare al funerale della nonna per non conservare quel ricordo, chiedendo però che il suo cd fosse messo al suo fianco nel feretro: “Così che la mia musica potesse accompagnarla nel suo viaggio”. 

Dopo la sua morte, l’artista ha vissuto una profonda depressione: “Mi sono ritrovato da solo. La figura portante non c’era più. Non avevo nemmeno una sicurezza economica, è stato il periodo più brutto della mia vita”.  

In quegli anni arriva anche il tentato suicidio: “Ho assunto 13 boccette di Xanax, ero in studio a fare musica poi ho messo tutto in dubbio”, ha raccontato. A salvarlo è stato un suo amico che ha bussato alla sua porta. “Lo ringrazierò per sempre, perché io volevo proprio farla finita”.  

Infine GionnyScandal ha parlato dell’incontro con i suoi genitori biologici: “È stata una grande emozione, poi però sono successe cose spiacevoli. Non è andata come volevo, ma va bene così. I genitori sono quelli che ti crescono e ti amano”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
15.8 °
13.3 °
54 %
5.1kmh
75 %
Sab
14 °
Dom
17 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1343)ultimora (1211)Eurofocus (55)sport (50)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati