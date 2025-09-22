23.2 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
In Cina puntano sul marchio ‘Giorge Meloni’. Il riferimento alla premier italiana sembra indiscutibile. Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato), apprende l’Adnkronos, risulta infatti registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino. Una procedura avviata da qualche mese e appena terminata con esito “positivo” -nel mese di settembre- che ha portato la Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei, nella provincia del Fujian, a detenere il marchio a nome ‘Giorge Meloni’. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata dall’Adnkronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell’abbigliamento, con utilizzo previsto per “scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini”.  Una notizia che arriva dopo le diverse copertine di media internazionali sulla premier, da ultima quella del settimanale francese L’Express che la manda in edicola con tanto di foto e il titolo ‘La donna forte d’Europa’. E qualcuno, all’ombra della grande Muraglia, sembra voler scommettere sul marchio italiano. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.2 ° C
24.6 °
22.8 °
82 %
4.1kmh
40 %
Lun
23 °
Mar
23 °
Mer
23 °
Gio
20 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)Gaza (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati