Giorgetti: “Orgogliosi dei risultati che il Paese ha raggiunto in un contesto incerto”

(Adnkronos) – “Possiamo essere orgogliosi dei risultati che, in un contesto di grande incertezza, il nostro Paese ha conseguito”. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in collegamento al Salone del Leasing 2025, in corso a Milano.

“Non sono in sé i miliardi di interessi passivi risparmiati, non sono le promozioni delle agenzie di rating, non sono neanche i tassi di crescita sempre in terreno positivo – ha sottolineato il ministro -. A renderci orgogliosi deve essere la consapevolezza di avere intrapreso il percorso giusto e che quindi dobbiamo consolidare con responsabilità e serietà. Continueremo a farlo per il tempo che abbiamo davanti e contiamo sul vostro supporto”.

“Nel primo semestre del 2026 dovranno completarsi gli interventi del Pnrr. Da questi potrà avvenire un’ulteriore accelerazione degli investimenti. E la necessità di investire non si fermerà certo a giugno del 2026”.

“Voglio richiamare l’importanza del percorso di risanamento finanziario che porterà il deficit sotto il 3% e, auspicabilmente, l’Italia fuori dalla procedura europea per il deficit eccessivo, speriamo già nel 2026, così come il miglioramento del rating sovrano e la discesa lineare dello spread ridottosi di 170 punti base in tre anni. Anche le sottoscrizioni dell’emissione del Btp valore che sono un segno tangibile della fiducia degli italiani proprio verso il nostro Paese” ha aggiunto. Se anche il quadro geopolitico e commerciale “si stabilizzasse”, le aspettative “potrebbero ulteriormente migliorare e tradursi in una espansione più forte dell’attività economica, che i nostri fondamentali giustificherebbero in modo pieno”ha concluso il ministro.

