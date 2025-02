Giorgia ed Emanuel Lo, la dedica per i 15 anni del figlio Samuel: “Ti amiamo”

(Adnkronos) –

Giorgia ed Emanuel Lo hanno festeggiato il compleanno del figlio Samuel che oggi, martedì 18 gennaio, ha compiuto 15 anni. I due genitori hanno colto l’occasione per condividere sui profili social due foto ricordo che li ritraggono con Samuel a pochi mesi dalla sua nascita. “Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare – scrive Giorgia su Instagram – queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così”. E scherza: “Grazie per i tanti auguri a Samuel dice che sta nel chill. Anche l’amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo”. “Ti amiamo Sam”, ha concluso la cantante che sta vivendo un turbinio di emozioni, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 dove si è classificata sesta con la sua ‘La cura per me’. “Oggi 15 anni, e la musica che sentiamo per te ha sempre e solo le note belle. Auguri Samuel mio”, ha scritto il coreografo e ballerino. Giorgia Todrani ed Emanuel Lo (nome d’arte di Emanuele Lo Iacono) si sono conosciuti nel 2004 durante il tour della cantante. All’epoca lui era membro del suo corpo di ballo, ora è coreografo di ‘Amici di Maria De Filippi’. Lui corteggiava lei, ma agli inizi della loro conoscenza Giorgia ha fatto fatica a cedere, preoccupata per la differenza di età (lei è più grande di 8 anni). Dalla loro storia d’amore, il 18 febbraio 2010 è nato Samuel che oggi ha compiuto 15 anni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)