Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

(Adnkronos) – “Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente”. Con queste parole nette, la cantante Giorgia ha smentito categoricamente le ultime indiscrezioni. In questi giorni, infatti, erano circolate voci su un possibile ritorno dell’artista in veste di co-conduttrice, al Festival di Sanremo 2026. Intervenuta in diretta durante il programma ‘Guerrini e Lanfranchi show’ su Rds, l’artista ha detto: “Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello”, ha concluso con ironia. 

I rumor su un suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston in una nuova veste erano stati alimentati da una coincidenza nel calendario del suo tour. Il lungo intervallo tra la conclusione della prima parte dei concerti (22 dicembre a Roma) e la ripresa (13 marzo) lasciava infatti una ‘finestra’ libera proprio durante il periodo del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Un’ipotesi ora definitivamente smentita dalla diretta interessata. 

© Riproduzione riservata

