martedì 13 Gennaio 2026
Giorgia Soleri, la corsa in ospedale: “Incontro ravvicinato con coltello da cucina”

(Adnkronos) –
Paura per Giorgia Soleri. L’influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un “incontro ravvicinato con un coltello da cucina”. 

Soleri sui social ha mostrato il fazzoletto insanguinato e ha spiegato che l’incidente si è verificato mentre stava tagliando della zucca. “Dopo aver fatto il giro tra farmacie e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale”, ha spiegato la giovane. I medici hanno optato per l’applicazione della colla chirurgica al posto dei punti, insieme a un cerotto e “un bel livido”, come lei stessa ha raccontato.  

Con la sua solita ironia, Soleri ha sdrammatizzato l’accaduto: “La prossima volta che mi viene in mente di fare il risotto con la zucca, vi direi fermatemi ma faccio un risotto pazzesco”.  

