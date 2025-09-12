23.1 C
Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: “Brutto episodio censura”

(Adnkronos) – “Comprendo l’amarezza di Francesca Del Vecchio, la giornalista cacciata dalla Flotilla a cui do la mia solidarietà. Si è trattato di un brutto episodio di censura che viola il principio della libertà di stampa, elemento cardine del nostro sistema democratico”. Lo ha scritto su X oggi, venerdì 12 settembre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la vicenda della reporter del quotidiano La Stampa che ha denunciato di essere stata espulsa dalla Global Sumud Flotilla perché considerata “pericolosa”. “Il voler raccontare questa iniziativa spontanea, alla quale partecipano 58 cittadini italiani, è una nobile e coraggiosa scelta professionale. Cacciare una giornalista dalla Flotilla è una scelta in contrasto con la natura stessa dell’iniziativa”, ha proseguito il titolare della Farnesina, secondo cui “non si può essere in favore della libertà, della democrazia e del pluralismo solo quando fa comodo”.  “Diceva Voltaire: ‘Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo’. Parole che devono far riflettere tutti coloro che credono nel pensiero unico e che cercano di tappare la bocca o di chiudere il computer a chi la pensa diversamente. Viva la Libertà!”, ha concluso Tajani.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

