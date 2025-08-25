Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca Albanese: “Ora sanzioni a Israele”

(Adnkronos) –

Francesca Albanese chiede sanzioni contro Israele dopo l’uccisione di quattro giornalisti e del personale della protezione civile nell’attacco delle Idf contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. In un post su X, l’inviata dell’Onu ha rivolto un appello accorato a tutti i Paesi: “Soccorritori uccisi in servizio. Scene come questa si verificano ogni momento a Gaza, spesso invisibili, in gran parte non documentate. Imploro gli Stati: quanto altro deve ancora essere visto prima di agire per fermare questa carneficina? Rompete il blocco. Imponete un embargo sulle armi. Imponete sanzioni”. Le dichiarazioni sono arrivate dopo la condivisione di un video che sembra mostrare un secondo attacco aereo israeliano durante una diretta su Al-Ghad Tv, pochi minuti dopo il primo attacco all’ospedale Nasser di Khan Younis. I giornalisti sono Hossam al-Masri, Mohammed Salama, Mariam Abu Daqa e Moaz Abu Taha. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)