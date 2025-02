Giornata del Gatto, la passione non conosce confini: ecco i cantanti, attori e registi ‘pazzi’ per i felini

(Adnkronos) – Amati, corteggiati, viziati. Randagi, di razza, aristocratici, dal pelo lungo, persiani (i più amati), neri, bianchi, screziati, spesso si ereditano o si tramandano (di padre in figlio). Sono i gatti, felini di stirpe regale, adorati come divinità nell’antico Egitto, di cui su celebra il 17 febbraio la Giornata Nazionale. Questa ricorrenza viene celebrata in date diverse in zone diverse, mentre l’8 agosto c’è la Giornata Internazionale del Gatto e il 17 novembre la Giornata nazionale del gatto nero. Qualunque sia la data, questa giornata è un modo e un’occasione per conoscere questi animali e come imparare a conviverci, scoprendo quanto la loro compagnia possa aiutarci a sentirci meglio nel nostro quotidiano. E molti sono i cantanti, attori, registi, da Caterina Murino a Tiziano Ferro, da Michelle Hunziker a Luciana Littizzetto e Beppe Convertini, dallo chef Alessandro Borghese (la sua Savannah ha lo stesso nome di una nipotina della principessa Anna d’Inghilterra) a Giorgia e Ed Sheeren, da Isabella Rossellini a Drew Barrymore e Nicole Kidman, che ne condividono le esistenze, tra foto, profili social e campagne pubblicitarie. Ma anche ricche, ricchissime eredità, come accaduto a Choupette, la gatta del grande stilista Karl Lagerfeld, il felino più fotografato al mondo con oltre 200mila scatti e un patrimonio di circa 170 milioni di dollari.

Un passione, quella per i gatti, che non conosce confini, ambiti territoriali, professionali, artistici. Dall’Europa agli Stati Uniti impossibile, tra i protagonisti del grande cinema, del teatro, ma anche delle passerelle, resistere al fascino del più amato tra i felini. Un lungo elenco che comprende, tra gli altri, Taylor Swift, James Franko, Salma Hayek, moglie del miliardario francese Francois- Henri Pinault, Gigi Hadid, super top, la fascinosissima Dita von Teese, ‘the queen of neo burleseque, Georgia May Jagger, Freddy Mercury che dedicò un brano nell’album ‘Innuendo’ proprio ai gatti. E se il gatto oggi è un compagno di assoluta affidabilità e soprattutto un animale mobilissimo, facile da ‘traslocare’ da un lungo all’altro, da una città all’altra, rimane uno degli animali più ricercati sul grande schermo, immortalato in pellicole cult. I felini sono ‘attori’ loro malgrado, amati dal grande pubblico. Dagli ‘Aristogatti’ al ‘Re Leone’, da ‘Bianca e Bernie’ allo Stregatto di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ alla ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’. I cartoon hanno divertito grandi e piccini, ma sono numerosi gli attori (e le attrici) che hanno condiviso con scatti fotografici, ormai passati alla storia, la loro adorazione per i gatti. Da James Stewart a Grace Kelly, futura principessa di Monaco, da Audrey Hepburn a Sigourney Weaver, da Lupita Nyong a Ursula Andress e a Mia Farrow, da Marlon Brando (ricordate il grande attore in una scena del Padrino con il suo gatto?) a Jane Fonda e Meryl Streep che parlando di gatti, ricordò in una intervista, che Walt Disney avrebbe confessato, nonostante il successo degli ‘Aristogatti’ che “non si fidava delle donne e tantomeno dei gatti”. La pensava diversamente Colette, scrittrice francese e ‘signora’ dei salotti mondani e intellettual-aristocratici, che al gatto dedicò un romanzo, ‘La chatte’, un improbabile triangolo amoroso, tra il giovane e viziato Alain, la sua giovane sposa Camille e una bellissima certosina dai riflessi argentati, Saha, colpevole di compromettere e logorare irrimediabilmente il menage della coppia. (di Carmela Piccione) —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)