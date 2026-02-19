11.6 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Giornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): “Lo sport grande filiera di valori”

(Adnkronos) – “Molto spesso lo sport viene confuso soltanto con il primato agonistico. Invece, soprattutto le 51 federazioni riunite sotto il Coni sono anche una filiera di valori e una grandissima agenzia formativa per i giovani. Anche gli sport a cavallo ci aiutano a veicolare valori importanti, in un rapporto di collaborazione, di rispetto e di fiducia con l’animale. Vogliamo anche noi contribuire a combattere le molestie di qualsiasi genere e verso chiunque avvengano”. Lo dice il presidente della Fise e vice presidente del Coni, Marco Di Paola, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, proposta della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è stata organizzata allo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in piazza Venezia a Roma.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

