Giornata internazionale dei Diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza

(Adnkronos) – Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane. Tra questi il pediatra Hussam Abu Safiya, direttore del Kamal Adwan Hospital nella Striscia di Gaza, un simbolo della sanità civile colpita dal conflitto. 

Il flash mob, in occasione della ‘Giornata Internazionale dei Diritti Umani’, si svolgerà tra le 10 e le 19, davanti agli ospedali e alle strutture sanitarie di tutta Italia verranno esposti i poster dei sanitari palestinesi detenuti e sul canale Youtube @digiunogaza alle 17 partirà la maratona online ‘Una giornata di lavoro e solidarietà per Gaza’ con medici e attivisti che interverranno in live streaming dalla Striscia di Gaza e dagli ospedali mobilitati in tutta Italia. La maratona sarà l’occasione per presentare la campagna di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Emergency di Al-Qarara, nella striscia di Gaza. 

“Oltre agli ospedali italiani il 10 dicembre saranno con noi anche strutture sanitarie internazionali – sottolinea Francesco Niccolai, tra i fondatori della rete #DigiunoGaza – ad oggi hanno aderito anche reti di operatrici e operatori sanitari di Francia, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti (Doctors against Genocide,  Physicians for Humanity e Health Workers 4 Palestine Connecticut (Usa);  Blouses Blanche Pour Gaza (Francia); British Arab Nursing & Midwifery e Health Workers 4 Palestine Uk (Gran Bretagna); Health Workers 4 Palestine Belgium (Belgio). Dopo il flash mob di agosto e di ottobre (digiuno per Gaza e Luci per la Palestina) a cui hanno aderito oltre 60 mila operatrici e operatori del sistema sanitario, abbiamo continuato a mantenere alta l’attenzione perché a Gaza il genocidio non è terminato e continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Ricordo che abbiamo anche aperto una raccolta fondi a favore di Emergency, il nostro obiettivo è raccogliere 150mila euro per la clinica di Emergency a Khan Yunis, è importante – conclude Niccolai – raggiungere rapidamente questa cifra perché la popolazione di Gaza non ha più tempo”.  

