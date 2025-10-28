17.1 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giorni della ricerca, Fondazione Cdp premiata da Airc per sostegno progetto al Sud

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il sostegno alla ricerca scientifica e la promozione del talento: è con questa motivazione che Fondazione Cdp ha ricevuto da Fondazione Airc il riconoscimento ‘Credere nella Ricerca’ nel corso della cerimonia che si è tenuta al Palazzo del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A ritirare il premio, primo passo della campagna di sensibilizzazione ‘I Giorni della ricerca’, il presidente di Cassa depositi e prestiti e di Fondazione Cdp, Giovanni Gorno Tempini, accompagnato dal direttore generale di Fondazione Cdp, Francesca Sofia. 

Il riconoscimento – riferisce una nota – è stato conferito per “aver affidato con continuità e fiducia ad Airc, il processo di valutazione dei progetti per il finanziamento della ricerca oncologica”.  Fondazione Cdp ha così potuto sostenere concretamente, “con una donazione totale di 500mila euro in 4 anni, il lavoro di 2 scienziate vincitrici del bando Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro ‘Southern Italy Scholars (Sis)’ indirizzato a giovani brillanti che operano in Italia meridionale e insulare”. Il contributo ha permesso di sostenere le attività sperimentali delle ricercatrici, l’acquisizione di strumentazione avanzata e l’impiego di personale dedicato, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche. 

“Il premio ricevuto da Airc – afferma Gorno Tempini – rappresenta per Fondazione Cdp un’importante attestazione del valore che attribuiamo alla ricerca scientifica quale motore di progresso e coesione sociale. Investire nel talento dei giovani ricercatori, in particolare nel Mezzogiorno, significa credere in un futuro in cui innovazione e merito costituiscono i pilastri di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La collaborazione con Airc – conclude – ci consente di contribuire a percorsi di ricerca indipendenti, orientati a generare nuove prospettive terapeutiche e a rafforzare il capitale umano del Paese”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.1 ° C
19.1 °
15.7 °
75 %
1kmh
20 %
Mar
19 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
22 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1979)ultimora (1478)vid (233)sport (64)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati