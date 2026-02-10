10.3 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giorno del Ricordo, cosa sono le foibe e cosa si celebra oggi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ogni anno il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo per i massacri delle foibe. Ma cosa sono le foibe? 

Le foibe sono cavità carsiche, gole, grotte verticali e voragini tipiche dell’Istria e della Venezia Giulia nelle quali, durante e dopo la seconda guerra mondiale, migliaia di persone, militari e civili, vennero gettate – sia morte che vive – dai partigiani jugoslavi dell’esercito di Tito.  

Dopo l’annessione di Istria e Dalmazia da parte della Jugoslavia, infatti migliaia di istriani, fiumani e dalmati fino ad allora appartenenti al Regno d’Italia, furono costretti all’esodo dalle loro terre.  

Per conservare la memoria delle vittime delle foibe e della tragedia vissuta dagli esuli, nel 2004 con la legge n. 92 del 30 marzo l’Italia ha istituito la ricorrenza civile del Giorno del Ricordo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
11.5 °
8.8 °
87 %
1kmh
40 %
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
13 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1490)ultimora (1313)sport (80)Eurofocus (57)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati