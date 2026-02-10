Giorno del Ricordo, cosa sono le foibe e cosa si celebra oggi

(Adnkronos) – Ogni anno il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo per i massacri delle foibe. Ma cosa sono le foibe?

Le foibe sono cavità carsiche, gole, grotte verticali e voragini tipiche dell’Istria e della Venezia Giulia nelle quali, durante e dopo la seconda guerra mondiale, migliaia di persone, militari e civili, vennero gettate – sia morte che vive – dai partigiani jugoslavi dell’esercito di Tito.

Dopo l’annessione di Istria e Dalmazia da parte della Jugoslavia, infatti migliaia di istriani, fiumani e dalmati fino ad allora appartenenti al Regno d’Italia, furono costretti all’esodo dalle loro terre.

Per conservare la memoria delle vittime delle foibe e della tragedia vissuta dagli esuli, nel 2004 con la legge n. 92 del 30 marzo l’Italia ha istituito la ricorrenza civile del Giorno del Ricordo.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)