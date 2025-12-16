9.9 C
Giovani, Di Salvo: “A Labordì 2025 concetto di ‘cura’ cambia approccio a spazio pubblico”

(Adnkronos) – “’Cura’ è una parola molto contemporanea, tutt’altro che antiquata, ed è un principio ordinatore, secondo me, della politica e delle politiche pubbliche. Proporre questo concetto oggi ai ragazzi e alle ragazze in questo contesto – dove hanno la possibilità di simulare colloqui di lavoro – vuol dire proporre la visione dello spazio pubblico come uno spazio loro. Esso infatti riguarda sicuramente chi amministra, ma tocca anche la responsabilità di ciascuno e ciascuna. Non esiste uno spazio pubblico decoroso, importante, inclusivo, bello se ciascuna persona non se ne prende cura come fosse casa sua, come fosse il proprio spazio. Questo vuol dire cambiare un approccio, perché a oggi non è così”. Sono le dichiarazioni di Titti Di Salvo, presidente Municipio Roma IX, in occasione dell’edizione 2025 di Labordì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.  

“E questa cosa va detta ai ragazzi e alle ragazze – conclude – perché nel futuro saranno loro a guidare i processi politici, economici e sociali”. 

lavoro

