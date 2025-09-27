17.3 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma io vivrò fino a 95 anni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni”, così Giovanni Allevi parla della sua lotta contro la malattia. Il compositore, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui è tornato a parlare della sua battaglia.  Giovanni Allevi è ancora sotto flebo per il mieloma che l’ha colpito, ma non si tratta di chemioterapia: “È un farmaco che mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre e anche il dolore delle ossa aumenta. Ma l’effetto è quello di rinforzare il tessuto osseo”. Dopo tre anni di lotta, Allevi definisce l’ospedale come una sua “seconda casa”. “Lì trovo coraggio e forza, il talento dei medici e la grande professionalità del personale ospedaliero”.  
Oggi Allevi vive “come se non ci fosse un domani”. “Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente”, ha aggiunto il compositore. Il momento più duro negli ultimi tre anni? “Quello della diagnosi è devastante, crollano tutte le certezze e si sperimenta una solitudine profonda, abissale”, ha raccontato al Corriere della Sera. Ma la dottoressa che gli ha comunicato la diagnosi ha aggiunto una frase che Allevi ricorda bene ancora oggi: “La diagnosi è il primo passo verso la guarigione”.    —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
19.1 °
16.8 °
80 %
0.5kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
24 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati