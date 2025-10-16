18.8 C
Giovannini (Asvis): “Green Deal non è strategia ambientalista ma economica”

(Adnkronos) – “Il Green Deal non è una strategia ambientalista. Il Green Deal diceva ‘tutto il mondo andrà verso la sostenibilità: se l’Europa è in grado di fornire prodotti e servizi all’avanguardia sulla sostenibilità, avremo tutto il mondo a cui vendere i nostri prodotti’. E avremo anche degli effetti positivi sull’ambiente. Non è una strategia ambientalista, è una strategia economica, di crescita economica. E non aveva nulla di ideologico green”. Così Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS, intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, ‘Sostenibilità al bivio’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“Secondo punto importante: gli obiettivi al 2030 di Fit for 55, cioè la riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990, li raggiungeremo, se non facciamo sciocchezze clamorose. Perché il mondo produttivo ha deciso di investire in quella direzione, perché ci sono stati investimenti pubblici. Perché conviene ma non da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico”, aggiunge.  

