Giro d’Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo

(Adnkronos) – Parte domani, venerdì 9 maggio, il Giro d’Italia 2025. L’edizione numero 108 della Corsa Rosa inizierà in Albania e si concluderà il 1° giugno a Roma, per il terzo anno di fila. Saranno 21 le tappe, con tre giorni di riposo e un percorso complessivo di 3.413 km (52.500 metri di dislivello). Da Durazzo (15esima partenza all’estero della competizione), Tirana e Valona, con una cronometro nella seconda tappa e due frazioni di montagna, si arriverà nella Capitale. Grande attesa per Tonale e Mortirolo (tappa 17) e per il Colle delle Finestre, Cima Coppi di quest’edizione nella penultima tappa. Momenti con ogni probabilità decisivi per conquistare la maglia rosa. Il Giro d’Italia 2025 attraverserà 15 regioni italiane e all’estero, oltre all’Albania toccherà in una tappa anche la Slovenia. Il programma della Corsa Rosa prevede due prove a cronometro individuali (l’ultima a Roma), sei tappe per velocisti, otto tappe di media montagna e cinque tappe di alta montagna. La tappa più lunga? Sarà quella del 25 maggio, che da Fiume Veneto porterà ad Asiago attraverso un percorso di 210 chilometri. Le tappe più dure sono la sedicesima, la diciannovesima e la ventesima, tutte concentrate nell’ultima settimana: si passerà sul Brenta, per Champoluc e si scalerà il Sestriere. Ecco il programma completo del Giro d’Italia 2025:

venerdì 9 maggio – Tappa 1: Durazzo-Tirana, 164 km, 1800 di dislivello. Orario Partenza 13:10

sabato 10 maggio – Tappa 2: Tirana-Tirana, 13,7 km cronometro individuale, 150 metri dislivello. Orario Partenza 13:30

domenica 11 maggio – Tappa 3: Valona-Valona, 160 km, 2800 metri di dislivello. Orario Partenza 13:15

lunedì 12 maggio – giorno di riposo



martedì 13 maggio – Tappa 4: Alberobello-Lecce, 187 km, 800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:55

mercoledì 14 maggio – Tappa 5: Ceglie Messapica-Matera, 144 km, 1550 metri di dislivello. Orario Partenza 13:35

giovedì 15 maggio -Tappa 6: Potenza-Napoli, 226 km, 2600 metri di dislivello. Orario Partenza 11:30

venerdì 16 maggio – Tappa 7: Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 km, 3500 metri di dislivello. Orario Partenza 12:50

sabato 17 maggio – Tappa 8: Giulianova-Castelraimondo, 197 km, 3800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:15

domenica 18 maggio – Tappa 9: Gubbio-Siena, 181 km, dislivello 2500 metri. Orario Partenza 13

lunedì 19 maggio – giorno di riposo



martedì 20 maggio – Tappa 10: Lucca-Pisa, 28,6 km cronometro individuale, 150 metri di dislivello. Orario Partenza 13:25

mercoledì 21 maggio – Tappa 11: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti, 185 km, 3850 metri di dislivello. Orario Partenza 12:05

giovedì 22 maggio – Tappa 12: Modena – Viadana, 172 km, 1850 metri di dislivello. Orario Partenza 13:15

venerdì 23 maggio – Tappa 13: Rovigo – Vicenza, 180 km, 1600 metri di dislivello. Orario Partenza 12:55

sabato 24 maggio – Tappa 14: Treviso-Nova Gorica/Gorizia, 186 km, 1100 metri di dislivello. Orario Partenza 13

domenica 25 maggio – Tappa 15: Fiume Veneto-Asiago, 214 km, 3900 metri di dislivello. Orario Partenza 11:25

lunedì 26 maggio – giorno di riposo



martedì 27 maggio – Tappa 16: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico, 199 km, dislivello di 4900 metri. Orario Partenza 11:25

mercoledì 28 maggio – Tappa 17: San Michele all’Adige-Bormio, 154 km, 3800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:50

giovedì 29 maggio – Tappa 18: Morbegno – Cesano Maderno, 144 km, 1800 metri di dislivello. Orario Partenza 13:50

venerdì 30 maggio – Tappa 19: Biella – Champoluc, 166 km, 4950 metri di dislivello. Orario Partenza 12:20

sabato 31 maggio – Tappa 20: Verres-Sestriere, 203 km, 4500 metri di dislivello. Orario Partenza 10:45

domenica 1° giugno – Tappa 21: Roma-Roma, 141 km, dislivello 600 metri. Orario Partenza 15:05 La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)