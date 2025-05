Giro d’Italia, a Groves la sesta tappa. Pedersen resta in maglia rosa

(Adnkronos) – La sesta tappa del Giro d’Italia (Potenza-Napoli di 227 km) se la aggiudica in volata Kaden Groves della Alpecin Deceuninck, che la spunta su Milan Fretin (Cofidis) e Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Beffato Wout Van Aert, scattato con troppo anticipo. Il gruppo riprende a Napoli i due fuggitivi Van der Hoorn e Paleni. Tappa senza abbuoni o punti per la neutralizzazione dovuta alla caduta di massa ai -70 chilometri, costata il ritiro a Hindley, Smith, Hollman, ma che consente alla maglia rosa Pedersen di rallentare il ritmo senza conseguenze in classifica ed evitare rischi che potessero compromettere il resto del Giro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)