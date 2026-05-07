Giro d’Italia al via domani: dove vedere tutte le tappe in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia domani, venerdì 8 maggio, con la prima tappa della Corsa Rosa. La copertura televisiva della manifestazione garantisce una diffusione globale senza precedenti, portando la Corsa nelle case di milioni di appassionati in tutto il mondo. Grazie a una rete capillare di broadcaster internazionali, l’evento sarà trasmesso in diretta e in formato integrale in numerosi Paesi, sia attraverso canali lineari tradizionali sia tramite piattaforme digitali OTT. Ecco dove vedere tutte le tappe del Giro d’Italia in tv e streaming.

In Italia, come di consueto, la Rai racconterà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Giro Mattina” su Rai Sport HD, programma che comprenderà la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa, generalmente della durata di 45 minuti, senza necessità di cambiare canale. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport HD il “TGiro”, a partire dalle 20, con interviste, cronaca e commenti, e “Ri-Giro”, alle 00:00, in cui gli appassionati più irriducibili verranno presi per mano nella ricostruzione momento per momento delle fasi salienti della tappa. Inoltre, la corsa sarà trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.



In Europa, la distribuzione è affidata principalmente a Warner Bros. Discovery, con una copertura completa su Eurosport e sulle piattaforme streaming HBO Max e Discovery+. In Gran Bretagna la piattaforma di riferimento sarà TNT Sports. In diversi mercati nazionali, il Giro sarà visibile anche su emittenti free-to-air, ampliando ulteriormente il pubblico potenziale. La Corsa Rosa andrà in diretta in Spagna, su EITB, e in Svizzera, su SRG, mentre gli highlights saranno visibili in Belgio, su RTL e VRT, e in Danimarca, su TV2. In Bulgaria, paese che ospiterà la Grande Partenza, il Giro sarà trasmesso in chiaro su BNT con la copertura live delle prime tre tappe, confermando l’attenzione verso il pubblico locale.

La diffusione internazionale coinvolge anche Nord e Sud America. In Nord America, la copertura live è garantita in Canada da FloSports, con distribuzione digitale attraverso il canale Flobikes, e negli Stati Uniti da HBO Max e TruTV. In Sud America diretta su DirecTV e ESPN, oltre a importanti broadcaster locali in Colombia (Caracol e RCN), e Bolivia (Sport Tv). Nei Caraibi la copertura tv sarà garantita da CPSL. In Asia e Oceania, la gara sarà trasmessa in diretta in Giappone da JSports, in Cina da Zhibo TV, nel Sud Est Asiatico da SPOTV, e in Australia da SBS, mentre in Russia sarà disponibile sulla piattaforma OKKO.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)