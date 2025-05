Giro d’Italia, Carapaz vince in fuga l’undicesima tappa. Del Toro resta in maglia rosa

(Adnkronos) – Dopo sei anni dalla sua marcia trionfale al Giro d’Italia, Richard Carapaz si aggiudica l’undicesima tappa dell’edizione in corso, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 km e 3.850 metri di dislivello. Decisiva la fuga finale, che ha portato l’ecuadoriano a tagliare il traguardo in solitaria. Resta in maglia rosa Isaac Del Toro, secondo e con altro vantaggio accumulato su Juan Ayuso (ora sono 31 i secondi che separano i due), che supera sullo sprint Giulio Ciccone, Pidcock e Bernal. Dopo Siena, l’azzurro è al suo secondo podio in questa edizione della Corsa Rosa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)