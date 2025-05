Giro d’Italia, oggi la terza tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2025 continua con la terza tappa. Oggi, domenica 11 maggio, termina la prima fase della Corsa in Albania. La frazione 3 è la Valona-Valona, di 160 chilometri, ed è classificata come tappa 3 stelle di difficoltà. Si tratta di una frazione di media montagna, che porterà il gruppo oltre i 1000 metri di altitudine (con il primo Gran Premio della montagna di seconda categoria). Ecco orario, percorso e dove vedere in tv la terza tappa del Giro d’Italia 2025. Ma cosa bisogna sapere sulla terza tappa? Il percorso di 160 chilometri (con 2.800 metri di dislivello) è un anello che percorre la costa albanese in direzione sud, per poi risalire verso nord-ovest, attraversando località come Gjorm, Himara e poi per il Passo di Llogara, nei Monti Acrocerauni. La frazione partirà in falsopiano e si arriverà alla prima salita intorno al chilometro 60. Ci sarà quindi un tratto di circa 40 chilometri lungo la costa, fino al Gran Premio della Montagna (Gpm) di seconda categoria di Qafa e Llogarasë. Nel finale, discesa ripida verso Valona e ultimi 3 chilometri in piano. In maglia rosa, c’è lo sloveno Primoz Roglic. La terza tappa del Giro d’Italia partirà alle 13.15. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)