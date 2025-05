Giro d’Italia, oggi l’undicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Il Giro d’Italia torna oggi mercoledì 21 maggio con l’undicesima tappa, 186 chilometri da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti. Si riparte quindi dopo la cronometro andata in scena ieri da Lucca a Pisa, vinta da Daan Hoole. L’olandese si è imposto con il tempo di 32’30” e ha preceduto i britannici Joshua Tarling di 7″ e Ethan Hayter di 10″. Ancora maglia rosa quindi Isaac Del Toro, leader della classifica generale con 25″ su Juan Ayuso e 1’01” sull’italiano Antonio Tiberi.

Quale sarà il percorso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia? La frazione di oggi, mercoledì 21 maggio, si articola in 186 chilometri e prende il via da Viareggio per arrivare a Castelnovo ne' Monti. I ciclisti affronteranno una prima parte poco impegnativa, fino al traguardo intermedio di Borgo a Mozzaro, posto al chilometro 46,3. Poi sarà corsa dura a partire dal chilometro 79,9 con l'Alpe San Pellegrino, salita di 13,7 chilometri con pendenza media dell'8,8% e punte massime del 19%. La discesa che segue porterà il gruppo fino a Toano, altra salita di 11,1 chilometri con una media media del 4,9% e picchi fino al 10%. A villa Minozzo si percorrerà il cosiddetto 'chilometro Red Bull', che precede il GPM di Pietra di Bismantova, salita di seconda categoria da 5,8 chilometri con pendenze medie di 5,8% e punte al 12%. Arrivo in salita a Castelnovo ne' Monti. L'undicesima tappa del Giro d'Italia partirà alle 12.05. La diretta tv in chiaro dell'edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.