Giro d’Italia, oggi passaggio in Vaticano con saluto del Papa

(Adnkronos) – Papa Leone XIV oggi saluterà i ciclisti del Giro d’Italia 2025 al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. “Anche nel ricordo di Papa Francesco che aveva accolto la proposta presentata dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e realizzata insieme con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Athletica Vaticana”, spiega il Dicastero della Cultura. Il progetto del passaggio del Giro d’Italia in Vaticano – “prima tappa” che anticipa il Giubileo dello Sport previsto sabato 14 e domenica 15 giugno – è nato il 28 ottobre 2021 in occasione della cerimonia per la consegna ad Athletica Vaticana del certificato del riconoscimento come membro ufficiale dell’Unione ciclistica internazionale.

La partenza dell’ultima tappa della edizione numero 108 del Giro d’Italia avverrà alle Terme di Caracalla. In modalità non agonistica, i ciclisti entreranno nella Città del Vaticano da via Paolo VI attraverso l’Ingresso del Petriano. Il percorso all’interno delle mura vaticane è lungo circa 3 chilometri. I ciclisti pedaleranno accanto alla basilica e alla sagrestia di San Pietro per poi salire nella direzione dei Giardini vaticani, passando davanti alla chiesa di Santo Stefano degli abissini, alla Stazione ferroviaria, nella zona del Palazzo del Governatorato. I ciclisti poi saliranno ancora verso il monastero Mater Ecclesiae, la Grotta della Madonna di Lourdes, la Torre di San Giovanni e l’eliporto. Per poi fiancheggiare le mura – lungo il ‘percorso mariano’. Il percorso proseguirà fino al Giardino quadrato e ai Musei Vaticani. I ciclisti pedaleranno, poi, in via delle Fondamenta – all’ombra della Cappella Sistina – per arrivare sul piazzale di Santa Marta e uscire dalla Città del Vaticano attraverso la Porta sul vicolo del Perugino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)