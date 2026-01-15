11.2 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Giulia De Lellis compie 30 anni, la dedica d'amore a Tony Effe: "La mia roccia"

Giulia De Lellis compie oggi, giovedì 15 gennaio, 30 anni. L’influencer ha condiviso sui social, per l’occasione, un lungo messaggio di gratitudine verso il compagno Tony Effe, condividendo riflessioni personali sulla nuova fase della sua vita.  

“Faccio 30 anni e pensavo mi venisse un mental breakdown…in realtà sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata”, ha esordito l’influencer a corredo di alcune immagini in cui è ritratta insieme alla sua famiglia. Una felicità che attribuisce prima di tutto alla salute: “Sono in salute, e lo sono tutte le persone del mio cuore. Sarà anche per la famiglia che ho. Forse perché grazie a loro sono quello che sono”.  

Impossibile non citare la figlia Priscilla, nata dalla relazione con Tony Effe: “Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita”. E proprio al compagno ha dedicato parole piene d’amore: “E il suo papà è l’amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più inca**﻿are. L’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me”.  

