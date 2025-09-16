24.7 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giulia De Lellis contro le fake news: “Non è mia figlia, datevi una regolata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Giulia De Lellis ha partorito, è nata Priscilla”. Questa è la fake news che sta girando sui social nelle ultime ore. A rafforzare la bufala, la pubblicazione della foto di una neonata, condivisa da un utente, come se fosse la vera figlia dell’influencer e del padre, Tony Effe. Immediato lo sfogo di Giulia che subito smentito la notizia: “La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita”. “La bambina nella foto non è mia figlia – spiega – è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità”. Non è la prima volta che l’influencer esprime preoccupazione e rabbia per le continue speculazioni sulle gravidanze: “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi sul mio parto. Il mio. Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto, cosa che non sa nemmeno il mio ginecologo ad oggi. Non si tratta di gossip, ma di rispetto”. E infine, un messaggio diretto a chi diffonde queste false notizie: “Datevi una regolata e portate un contributo migliore a questo mondo che già fa spavento di per sé se non sapete proprio che fare”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.7 ° C
26.1 °
23.2 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
27 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati