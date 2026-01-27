10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giulia De Lellis, la vita da neo mamma: “Mi sento in colpa quando devo allontanarmi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giulia De Lellis versione mamma. L’influencer, diventata da poco madre della piccola Priscilla, è tornata sui social dopo una visita ginecologica per condividere un messaggio di prevenzione e un momento che l’ha particolarmente segnata.  

“Voglio ricordarvi di fare prevenzione sempre”, ha esordito sui social mandando un messaggio alle mamme. Nel corso del racconto, De Lellis ha parlato di alcune difficoltà quotidiane legate alla maternità: “Se ho del make-up in faccia non riesco a toccare mia figlia. Devo sbloccare questa cosa qua ma volevo dirvi una cosa che mi ha detto il mio ginecologo – ha detto De Lellis -. Oggi mi ha detto una cosa bellissima mentre gli stavo confidando un problema che probabilmente non ho solo io, ma tantissime mamme”. 

De Lellis ha parlato del senso di colpa quando il lavoro la costringe a stare lontana: “So che è una fase passeggera e ovvia, soprattutto all’inizio e con il primo figlio. Lo so ma per ora soffro da morire e questa cosa qua, per quanto se ne dica, mi fa stare male da morire”, ha ammesso.  

Fondamentali, tuttavia, le parole del medico: “Mi ha detto che non è importante la quantità di tempo che si passa con i figli, ma la qualità. Questa frase mi ha fatto emozionare, mi stavo mettendo a piangere”, ha confidato l’influencer.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.9 °
9 °
65 %
1.3kmh
20 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1287)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati