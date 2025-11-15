17.9 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giulia De Lellis, l’allattamento post gravidanza: “Sono stata sfigata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giulia De Lellis ha raccontato sui social com’è andato l’allattamento post gravidanza. L’influencer diventata da poco mamma della piccola Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe, ha confidato di essere stata “sfortunata” e di aver allattato la sua bambina per poche settimane. 

“Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento. Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra”, ha spiegato De Lellis. L’influencer infatti aveva raccontato di aver avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno comune nel post partum: “Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre”. 

Un argomento delicato, quello dell’allattamento, che le sta molto a cuore: “L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.9 ° C
18.6 °
16.4 °
79 %
2.2kmh
40 %
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
13 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1545)ultimora (1443)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati