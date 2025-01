Giulia Salemi è diventata mamma, è nato Kian: la prima foto di famiglia

(Adnkronos) –

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. Con uno scatto di famiglia, condiviso sul profilo Instagram l’influencer e conduttrice televisiva ha annunciato la nascita di Kian Salemi Pretelli. Il piccolo Kian è nato lo scorso 10 gennaio, ma i due genitori hanno voluto annunciare la nascita del loro primogenito sui social solo sei giorni dopo. Nessun commento riguardo al parto, solo una didascalia che fa chiarezza sul nome del bambino e sulla data di nascita, corredata da un cuoricino blu: “Il 10 gennaio alle ore 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po’ di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l’amore che ci state regalando”, ha scritto l’influencer qualche ora dopo su X. Giulia Salemi non aveva svelato il nome scelto per il piccolo, è stata una sorpresa per i follower a cui aveva chiesto più volte dei consigli mostrando una lunga lista di nomi papabili per il nascituro. Kian significa ‘Re’ in persiano. E non è scelto a caso, dato che l’influencer ha origini persiane. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello durante l’edizione Vip del 2020. E proprio in collegamento con il reality show, durante la puntata andata in onda giovedì 16 gennaio, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso da casa la gioia di essere diventati genitori: “Non ti chiediamo di fare il padrino perché tanto sei occupato”, hanno scherzato Giulia e Pierpaolo con il conduttore Alfonso Signorini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)