Giulia Valentina mamma per la seconda volta, l’annuncio

(Adnkronos) –

Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato l’influencer sul suo profilo social senza però svelare il nome della neonata, ma alcuni dettagli lasciano intuire che si tratti di una femminuccia.

“Fatta”, ha scritto a corredo di alcuni scatti che la ritraggono in ospedale accanto al compagno e papà della neonata. La stessa descrizione l’influencer l’aveva utilizzata in occasione della nascita del primo bambino, avvenuta a novembre del 2024. “Fatto”, aveva scritto in quel caso.

Dopo la fine della storia con Fedez, durata dal 2013 al 2016, l’influencer ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita sentimentale e privata. Anche in questa occasione infatti non ha svelato ulteriori dettagli oltre alla nascita o al compagno. L’influencer aveva annunciato il 22 novembre 2025 di essere incinta per la seconda volta, a circa un anno dalla nascita del primo figlio.

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