Giuliano Sangiorgi, la ninna nanna speciale per il figlio Michele – Video

(Adnkronos) – Una ninna nanna speciale per il figlio appena nato. Giuliano Sangiorgi, diventato da poco papà per la seconda volta, ha condiviso un tenerissimo video sui social mentre canta ‘La prima volta’, celebre brano dei Negramaro, con il figlio Michele tra le braccia. “Parlami di quando mi hai visto per la prima volta…”, dice il testo della canzone, scritta proprio da Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Il video è stato girato in clinica, probabilmente poche ore dopo la nascita del piccolo Michele. Papà Giuliano è stato ripreso dalla compagna Ilaria Macchia mentre culla il piccolo di casa, nato nella notte tra il 22 e il 23 marzo presso la casa di cura Santa Famiglia, e gli sussurra i dolci versi della canzone. “Ricominciamo tutto amore nostro. Benvenuto Michele. Ilaria, Stella e io siamo pronti alla nostra vita insieme”, aveva scritto il cantante annunciando la nascita del piccolo Michele. Giuliano e Ilaria sono diventati genitori per la seconda volta, la prima è stata nel 2018 con la piccola Stella. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)